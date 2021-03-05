НБА. Конкурсы Матча звезд. Дончич и Пол встретятся в конкурсе мастерства, Карри, Лавин и Митчелл – в соревновании трехочковых

В воскресенье, 7 марта, в рамках Звездного уикенда НБА в Атланте пройдут три конкурса – конкурс мастерства, конкурс трехочковых и соревнование по броскам сверху.

Звездный уикенд 2021

Атланта

Конкурс мастерства

Участники: Роберт Ковингтон, , , Джулиус Рэндл, Домантас Сабонис, Никола Вучевич.

Начало конкурсов – 8 марта в 2:30.

Конкурс трехочковых

Участники: Майк Конли, Джейлен Браун, , Зак Лавин, , .

Начало конкурсов – 8 марта в 2:30.

Конкурс данков

Участники: Анферни Саймонс, Кассиус Стэнли, Оби Топпин.

Начало – в перерыве Матча звезд (8 марта в 4:00).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала конкурсов – московское.

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