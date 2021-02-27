Дэйна Уайт: «Мы организуем реванш Стерлинг – Ян»

Теги легчайший вес UFC Дэйна Уайт MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 259 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что организует матч-реванш между экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Это был хороший бой, жаль, что так случилось. Естественно, мы организуем реванш как можно быстрее. Когда? А черт его знает. Бой ведь только закончился. 

Я не понимаю, почему Ян нанес этот удар, ведь Стерлинг уже посыпался к четвертому раунду», – заявил Уайт.

Стерлинг победил Яна дисквалификацией в четвертом раунде на UFC 259.

Петр Ян: «Забыл про положение ног Стерлинга. Я не хотел наносить запрещенный удар»

Джон Джонс: «Стерлинг боролся каждую секунду боя с Яном. Не его вина, что он получил запрещенное колено» 

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