У Глушакова и футболистки ЦСКА Коваленко родилась дочь: «Первый хет-трик в жизни. О лучшем не мог и мечтать ❤️»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что футболистка ЦСКА Ксения Коваленко родила ему дочь.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать ❤️. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас!

Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! 🤗

Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать наша младшенькая доча», – написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, у Глушакова есть две дочери от первого брака.

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