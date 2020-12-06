У Глушакова и футболистки ЦСКА Коваленко родилась дочь: «Первый хет-трик в жизни. О лучшем не мог и мечтать ❤️»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что футболистка ЦСКА Ксения Коваленко родила ему дочь.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать ❤️. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас!

Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! 🤗

Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать наша младшенькая доча», – написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, у Глушакова есть две дочери от первого брака.

Футболистка ЦСКА Коваленко: «Дзюба – герой России, а Глушаков – иуда. Почему у нас так?»

 
 
 
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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