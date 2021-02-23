Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» без Кокорина сыграла 3:3 с «Пармой», «Сампдория» против «Кальяри»

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В 26-м туре итальянской Серии А в субботу «Ювентус» дома переиграл «Лацио» (3:1).

В воскресенье «Рома» победила «Дженоа» (1:0), «Милан» обыграл «Верону» (2:0), «Фиорентина» без травмированного Александра Кокорина сыграла вничью с «Пармой» (3:3).

Завершится тур в понедельник матчем между «Аталантой» Алексея Миранчука и «Интером».

Чемпионат Италии

26-й тур

Рома – Дженоа 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
7 марта, 14.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 24 Манчини.
РомаЛопес, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес (Спинаццола, 86), Пеллегрини, Кристанте, Педро (Карлес Перес, 74), Диавара (Вильяр, 60), Эль-Шаарави (Мхитарян, 60), Майораль (Фасио, 87).
ДженоаМаркетти, Дзаппакоста, Кришито, Масьелло, Гильоне (Кассата, 46), Стротман (Скамакка, 76), Радованович, Зайц (Мелегони, 78), Бадель, Пьяца (Шомуродов, 46), Дестро.
Предупреждения:
Масьелло (42), Дестро (45), Стротман (64), Манчини (65), Кришито (83).

 

Верона – Милан 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
7 марта, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Крунич, 0:2 – 50 Диогу Далот.
ВеронаСильвестри, Гюнтер (Димарко, 57), Маньяни, Чеккерини, Фараони, Лазович, Велозу (Илич, 57), Барак (Бесса, 53), Тамез, Дзакканьи (Сальседо, 54), Лазанья (Фавилли, 74).
МиланДоннарумма, Диогу Далот, Калабрия, Томори, Романьоли, Мейте, Крунич, Салемакерс, Кастильехо (Хеуге, 78), Кессиэ, Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Маньяни (26), Бесса (90).

 

Кротоне – Торино 4:2 (1:1, 3:1)
Дата проведения
7 марта, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27, пенальти Нванкво, 1:1 – 45 Мандрагора, 2:1 – 54 Нванкво, 3:1 – 80 Реца, 3:2 – 84 Санабрия, 4:2 – 90 Унас.
КротонеКордац, Педру Перейра, Магальян, Луперто, Реца, Унас, Молина, Жуниор Мессиас, Петриччоне (Дзанеллато, 82), Големич, Нванкво (Ди Кармине, 75).
ТориноСиригу, Войвода (Верди, 65), Иццо, Родригес, Ансальди, Мандрагора, Лукич (Гояк, 77), Ринкон, Войнович, Бонаццоли, Дзадза (Санабрия, 65).
Предупреждения:
Петриччоне (43), Кордац (45), Ринкон (79), Дзанеллато (83), Унас (90).
Удаление:
Ринкон (90).

 

Фиорентина – Парма 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
7 марта, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Мартинес, 1:1 – 32, пенальти Куцка, 2:1 – 42 Миленкович, 2:2 – 72 Куртич, 2:3 – 90 Михэилэ, 3:3 – 90, автогол Якопони.
ФиорентинаДронговски, Бираги, Миленкович, Мартинес, Малькюи, Пульгар, Валеро (Кальехон, 77), Эссерик, Амрабат (Бонавентура, 70), Пеццелья, Влахович.
ПармаСепе, Пеццелла, Лорини, Бани (Гальоло, 80), Якопони, Куцка (Инглезе, 88), Эрнани (Михэилэ, 46), Карамо (Ман, 62), Бругман, Жервиньо (Брунетта, 62), Куртич.
Предупреждения:
Куцка (56), Пеццелла (62), Бани (80).

 

Сампдория – Кальяри 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 марта, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 11 Жоао Педро.
СампдорияАудеро, Феррари, Ауджелло, Берешиньски, Колли, Экдаль, Янкто, Адриен Силва, Кандрева, Кейта Бальде, Куальярелла.
КальяриКраньо, Чеппителли, Годин, Ругани, Ликояннис, Данкан, Марин, Наингголан, Нандес, Жоао Педро, Паволетти.
Предупреждение:
Годин (26).

 

Наполи – Болонья
Дата проведения
7 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Аталанта
Дата проведения
8 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Беневенто 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Stadio Alberto Picco»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Гайч, 1:1 – 71 Верде.
СпецияЗут, Бастони (Эрлич, 46), Исмайли, Феррер, Терци (Маркицца, 46), Риччи, Эстевес (Маджоре, 64), Верде (Галабинов, 85), Лео Сена, Джаси, Нзола (Фариас, 58).
БеневентоМонтипо, Барба, Глик, Туйя (Кальдирола, 85), Ионицэ (Дабо, 85), Тельо, Виола, Импрота, Хетемай, Капрари (Сау, 77), Гайч (Мончини, 59).
Предупреждения:
Бастони (25), Импрота (43), Барба (72), Сау (79), Эрлич (80), Дабо (90).

 

Удинезе – Сассуоло 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
6 марта, 20.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 42 Льоренте, 2:0 – 90 Перейра.
УдинезеМуссо, Ларсен, Де Майо, Бонифаци (Родриго Бекао, 86), Молина, Арслан (Макенго, 73), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Льоренте (Несторовски, 86).
СассуолоКонсильи, Кирьякопулос, Феррари, Марлон, Айхан (Дефрель, 65), Лопес (Обианг, 78), Траоре (Джуричич, 46), Берарди, Локателли, Толян, Распадори (Капуто, 46).
Предупреждение:
де Пауль (53).

 

Ювентус – Лацио 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
6 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Корреа, 1:1 – 39 Рабьо, 2:1 – 57 Мората, 3:1 – 60, пенальти Мората.
ЮвентусШченсны, Демирал, Данило, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур, 70), Кулусевски (Ди Пардо, 90), Рабьо, Бернардески, Рэмзи (Маккенни, 70), Кьеза (Бонуччи, 82), Мората (Роналду, 69).
ЛациоРейна, Марушич (Перейра, 82), Ачерби, Худт, Луис Альберто (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 55), Лейва (Эскаланте, 55), Корреа, Фарес, Иммобиле (Мурики, 82).
Предупреждение:
Ачерби (80).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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