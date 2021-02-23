Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» без Кокорина сыграла 3:3 с «Пармой», «Сампдория» против «Кальяри»

В 26-м туре итальянской Серии А в субботу «Ювентус» дома переиграл «Лацио» (3:1).
В воскресенье «Рома» победила «Дженоа» (1:0), «Милан» обыграл «Верону» (2:0), «Фиорентина» без травмированного Александра Кокорина сыграла вничью с «Пармой» (3:3).
Завершится тур в понедельник матчем между «Аталантой» Алексея Миранчука и «Интером».
Чемпионат Италии
26-й тур
- Дата проведения
- 7 марта, 14.30, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 1:0 – 24 Манчини.
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Рома –
Лопес, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес (Спинаццола, 86), Пеллегрини, Кристанте, Педро (Карлес Перес, 74), Диавара (Вильяр, 60), Эль-Шаарави (Мхитарян, 60), Майораль (Фасио, 87).
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Дженоа –
Маркетти, Дзаппакоста, Кришито, Масьелло, Гильоне (Кассата, 46), Стротман (Скамакка, 76), Радованович, Зайц (Мелегони, 78), Бадель, Пьяца (Шомуродов, 46), Дестро.
- Дата проведения
- 7 марта, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 27 Крунич, 0:2 – 50 Диогу Далот.
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Верона –
Сильвестри, Гюнтер (Димарко, 57), Маньяни, Чеккерини, Фараони, Лазович, Велозу (Илич, 57), Барак (Бесса, 53), Тамез, Дзакканьи (Сальседо, 54), Лазанья (Фавилли, 74).
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Милан –
Доннарумма, Диогу Далот, Калабрия, Томори, Романьоли, Мейте, Крунич, Салемакерс, Кастильехо (Хеуге, 78), Кессиэ, Рафаэл Леау.
- Дата проведения
- 7 марта, 17.00, «Эцио Шида»
- Голы:
- 1:0 – 27, пенальти Нванкво, 1:1 – 45 Мандрагора, 2:1 – 54 Нванкво, 3:1 – 80 Реца, 3:2 – 84 Санабрия, 4:2 – 90 Унас.
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Кротоне –
Кордац, Педру Перейра, Магальян, Луперто, Реца, Унас, Молина, Жуниор Мессиас, Петриччоне (Дзанеллато, 82), Големич, Нванкво (Ди Кармине, 75).
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Торино –
Сиригу, Войвода (Верди, 65), Иццо, Родригес, Ансальди, Мандрагора, Лукич (Гояк, 77), Ринкон, Войнович, Бонаццоли, Дзадза (Санабрия, 65).
- Предупреждения:
- Петриччоне (43), Кордац (45), Ринкон (79), Дзанеллато (83), Унас (90).
- Удаление:
- Ринкон (90).
- Дата проведения
- 7 марта, 17.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 28 Мартинес, 1:1 – 32, пенальти Куцка, 2:1 – 42 Миленкович, 2:2 – 72 Куртич, 2:3 – 90 Михэилэ, 3:3 – 90, автогол Якопони.
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Фиорентина –
Дронговски, Бираги, Миленкович, Мартинес, Малькюи, Пульгар, Валеро (Кальехон, 77), Эссерик, Амрабат (Бонавентура, 70), Пеццелья, Влахович.
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Парма –
Сепе, Пеццелла, Лорини, Бани (Гальоло, 80), Якопони, Куцка (Инглезе, 88), Эрнани (Михэилэ, 46), Карамо (Ман, 62), Бругман, Жервиньо (Брунетта, 62), Куртич.
- Дата проведения
- 7 марта, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 11 Жоао Педро.
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Сампдория –
Аудеро, Феррари, Ауджелло, Берешиньски, Колли, Экдаль, Янкто, Адриен Силва, Кандрева, Кейта Бальде, Куальярелла.
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Кальяри –
Краньо, Чеппителли, Годин, Ругани, Ликояннис, Данкан, Марин, Наингголан, Нандес, Жоао Педро, Паволетти.
- Предупреждение:
- Годин (26).
- Дата проведения
- 7 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 8 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Stadio Alberto Picco»
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Специя –
Зут, Бастони (Эрлич, 46), Исмайли, Феррер, Терци (Маркицца, 46), Риччи, Эстевес (Маджоре, 64), Верде (Галабинов, 85), Лео Сена, Джаси, Нзола (Фариас, 58).
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Беневенто –
Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Кальдирола, 85), Ионицэ (Дабо, 85), Тельо, Виола, Импрота, Хетемай, Капрари (Сау, 77), Гайч (Мончини, 59).
- Дата проведения
- 6 марта, 20.00, «Фриули»
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Удинезе –
Муссо, Ларсен, Де Майо, Бонифаци (Родриго Бекао, 86), Молина, Арслан (Макенго, 73), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Льоренте (Несторовски, 86).
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Сассуоло –
Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Марлон, Айхан (Дефрель, 65), Лопес (Обианг, 78), Траоре (Джуричич, 46), Берарди, Локателли, Толян, Распадори (Капуто, 46).
- Предупреждение:
- де Пауль (53).
- Дата проведения
- 6 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Демирал, Данило, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур, 70), Кулусевски (Ди Пардо, 90), Рабьо, Бернардески, Рэмзи (Маккенни, 70), Кьеза (Бонуччи, 82), Мората (Роналду, 69).
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Лацио –
Рейна, Марушич (Перейра, 82), Ачерби, Худт, Луис Альберто (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 55), Лейва (Эскаланте, 55), Корреа, Фарес, Иммобиле (Мурики, 82).
- Предупреждение:
- Ачерби (80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.