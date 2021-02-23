Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» без Кокорина сыграла 3:3 с «Пармой», «Сампдория» против «Кальяри»

В 26-м туре итальянской Серии А в субботу «Ювентус» дома переиграл «Лацио» (3:1).

В воскресенье «Рома» победила «Дженоа» (1:0), «Милан» обыграл «Верону» (2:0), «Фиорентина» без травмированного Александра Кокорина сыграла вничью с «Пармой» (3:3).

Завершится тур в понедельник матчем между «Аталантой» Алексея Миранчука и «Интером».

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26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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