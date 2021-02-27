Александр Шлеменко о бое Ян – Стерлинг: «Это американцы. Вы видели хоть раз, чтобы они набирались героизма?»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе прокомментировал поражение дисквалификацией бывшего чемпиона в легчайшем весе в бою против нового чемпиона .

«Стерлинг однозначно не мог продолжить бой. Объясню, почему. Это американцы. Вы хоть раз видели, чтобы американцы набирались какого-то героизма?

У него титул был в кармане. Он же не дурачок. Он понимает прекрасно, что оставалось чуть меньше полутора раундов. Скорее всего, он этот бой проиграет. Я не знаю, как там считали судьи, но, скорее всего, этот бой был проигран.

Четвертый раунд Стерлинг проиграл в одну калитку, согласитесь. Он чувствует такой подарок от Петра.

Зачем ему это делать? Его цель – получить титул. Не хочу наговаривать на Стерлинга, что не было удара и он мог драться.

Удар однозначно был и, скорее всего, удар был самый жесткий из всех попаданий Яна. Американцы всегда так делали. Вот и все.

Я точно знал, что будет так. С другой стороны, американцы... Там же демократия, все по-честному должно быть.

С одной стороны, если бы они не лишили Петю титула, то очень много поднялось бы шума и так далее. Мол, что это за беспредел?!

Справедливое решение? Ну, а как еще? Есть правила, согласитесь. Это же не уличная драка?» – рассказал Шлеменко.

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