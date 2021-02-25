Оле-Гуннар Сульшер: «Сити» так далеко в таблице, что «МЮ» просто хочет быть выше, чем год назад»

Главный тренер подвел итоги матча 27-го тура с «Манчестер Сити» (2:0).

«Я в восторге. Мы забили первый гол, вели игру 10-15 минут, но затем слишком сосредоточились на удержании результата. А сильные команды неизбежно создают моменты, когда ты сидишь в защите. Надо было в перерыве настроить всех на иную игру.

Второй гол был прекрасен. Шоу показал, что из себя представляет. Еще утром его участие было под большим вопросом, ему прошлось пройти обследование для того, чтобы получить право играть. И какой матч он выдал!

Думаю, мы защищались действительно здорово и были похожи на себя, когда владели мячом.

Лучшим игроком матча стал Марсьяль, а ведь его участие было под еще большим вопросом, чем Люка. Это был именно тот Антони, которого мы знаем: сильный, с положительным настроем, атакующий защитников. Я очень рад за него.

настолько далеко в таблице, что и думать нельзя ни о чем, кроме того, чтобы выигрывать свои матчи и просто быть лучше, чем год назад. Мы были третьими, так что мы хотим подняться в таблице, конечно», – заявил Сульшер.

Сульшер – единственный, кто побеждает Гвардиолу чаще, чем проигрывает, из тренеров с 4+ встречами