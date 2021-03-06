У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку

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Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов лидировал в гонке перед выходом на финишную прямую, однако там произошел контакт с Йоханнесом Клэбо, в результате которого Александр сломал палку.

Клэбо одержал победу. Российская сторона подала протест.

Скриншоты: телеканал «Матч ТВ»

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