У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов лидировал в гонке перед выходом на финишную прямую, однако там произошел контакт с Йоханнесом Клэбо, в результате которого Александр сломал палку.
Клэбо одержал победу. Российская сторона подала протест.
Самый грустный эпизод масс-старта 😔— Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021
В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱
Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW
Скриншоты: телеканал «Матч ТВ»