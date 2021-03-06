У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку

Российский лыжник финишировал третьим в классическом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов лидировал в гонке перед выходом на финишную прямую, однако там произошел контакт с , в результате которого Александр сломал палку.

Клэбо одержал победу. Российская сторона подала протест.

Самый грустный эпизод масс-старта 😔



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱



Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Скриншоты: телеканал «Матч ТВ»