НБА. Матч всех звезд. Команда Дюрэнта против команды Леброна

В воскресенье, 7 марта, в Атланте состоится 70-й Матч всех звезд НБА.

Команда Кевина Дюрэнта встретится с командой Леброна Джеймса.

НБА

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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