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    НБА. Матч всех звезд. Команда Дюрэнта против команды Леброна

    Теги результаты НБА Матч всех звезд НБА Команда Леброна Команда Дюрэнта Баскетбол

    В воскресенье, 7 марта, в Атланте состоится 70-й Матч всех звезд НБА.

    Команда Кевина Дюрэнта встретится с командой Леброна Джеймса.

    НБА

    Команда Дюрэнта – Команда Леброна
    Дата проведения
    8 марта, 04.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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