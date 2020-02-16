НБА. Матч всех звезд. Команда Дюрэнта против команды Леброна

В воскресенье, 7 марта, в Атланте состоится 70-й Матч всех звезд НБА.
Команда Кевина Дюрэнта встретится с командой Леброна Джеймса.
НБА
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «State Farm Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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