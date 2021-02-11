«Реал» потратит 852 млн евро, если подпишет с Мбаппе и Холандом 6-летние контракты

Мадридское спортивное издание As подсчитало, в какую сумму обойдутся «Реалу» трансферы («ПСЖ») и («Боруссия» Дортмунд).

По оценке As, мадридцам в случае осуществления обоих трансферов придется предложить француза зарплату 72 миллиона евро в год, а норвежцу – 20 миллионов. То есть в общей сложности на зарплаты этих футболистов клуб будет тратить 92 миллиона в год.

Трансфер каждого нападающего оценивается в 150 миллионов евро (суммарно 300). Если с ними будут заключены 6-летние контракты, то каждый год обойдется «Реалу» в 50 миллионов.

Таким образом, если брать в расчет зарплату и трансферную стоимость Мбаппе и Холанда, каждый год их нахождения в команде будет обходиться в 142 миллиона евро (92+50), а за шесть сезонов эта сумма составит 852 миллиона: 300 миллионов за трансферы, 432 миллиона – зарплата Мбаппе и 120 миллионов – зарплата Холанда.