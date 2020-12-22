Тедеско может возглавить «Шальке» летом

Главный тренер может вернуться в чемпионат Германии.

По информации немецкого Sky Sport, руководство уже некоторое время обсуждает возможность приглашения 35-летнего специалиста.

Тедеско покинет московский клуб по завершении сезона, об этом он объявил в декабре.

С «Шальке» Тедеско уже работал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб из Гельзенкирхена под его руководством занял второе место в Бундеслиге.

В марте 2019 года тренер был отправлен в отставку, а в октябре он возглавил «Спартак».