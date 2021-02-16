«Спартак» заплатит за Промеса 7-8 млн евро. Возможна аренда с обязательным выкупом (De Telegraaf)

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«Спартак» и «Аякс» продолжают переговоры о трансфере полузащитника Куинси Промеса.

Московский клуб уже договорился об условиях личного контракта с самим хавбеком и теперь намерен согласовать финансовые детали с амстердамцами.

Изначально стороны обсуждали аренду игрока с опцией выкупа. Теперь же, скорее всего, красно-белые сразу приобретут его за 7-8 миллионов евро, сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf.

Также возможен вариант с арендой 29-летнего вингера до конца сезона, но уже с обязательством выкупа.

Промес уже выступал за московский клуб в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.

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