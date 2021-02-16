Медведев проиграл финал Джоковичу, «Краснодар» и «Ростов» вылетели, «Интер» разбил «Милан», россияне без медалей в масс-стартах и другие новости утра

1. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open. Сербу хватило трех сетов, чтобы выиграть 18-й турнир из серии «Шлемов» и 9-й титул в Мельбурне.

2. Завершился чемпионат мира по биатлону. Норвегия выиграла медальный зачет, Россия с одной бронзой – 7-я. Турнир закрывали масс-старты. Логинов финишировал 9-м, Латыпов – 14-м, победил норвежец Лагрейд. В женской гонке Миронова стала 19-й, Казакевич – 20-й, а выиграла Хаузер из Австрии.

3. ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/4 финала Бетсити Кубка России, а вот «Краснодар» и «Ростов» вылетели! «Быки» уступили дорогу «Сочи», дончане проиграли «Ахмату» в драматичном матче с двумя пенальти, удалением и травмами капитанов. Встреча «Уфы» и «Урала» перенесена из-за погоды. «Спартак» не обратится в ЭСК РФС по матчу с «Динамо»: «У судьи были основания поставить пенальти».

4. В Серии А «Интер» разгромил «Милан» и лидирует с 4-очковым отрывом. «Аталанта» разобралась с «Наполи» в сверхрезультативном матче – 4:2! «Рома» не сумела превзойти «Беневенто».

5. В Англии «Ман Сити» обыграл «Арсенал», «МЮ» был сильнее «Ньюкасла», «Лестер» победил «Астон Виллу», «Вест Хэм» взял верх над «Тоттенхэмом». У Пепа уже 18 побед подряд во всех турнирах! У Моуринью все наоборот. 5 поражений в последних 6 турах и худшие в карьере показатели по итогам 50 матчей во главе команды. Бруну забил больше пенальти в АПЛ с момента дебюта, чем любая команда лиги, не считая «МЮ».

6. «Барселона» сплоховала в домашней встрече с «Кадисом», пропустив на 89-й минуте и потеряв очки. В других воскресных матчах «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» благодаря хет-трику Исака, а «Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничью. Месси побил рекорд Роналду по пенальти в Ла Лиге, у Лео 73 удара с точки.

7. «ПСЖ» проиграл уже 6 матчей в сезоне Лиги 1 – худший результат с момента покупки катарцами. В воскресенье случилось фиаско во встрече с «Монако». Парижане идут 3-ми, на 4 очка отставая от лидирующего «Лилля».

8. В НХЛ «Вашингтон» победил «Нью-Джерси», «Бостон» забил 7 голов «Филадельфии», «Оттава» обыграла «Монреаль». Овечкин забросил 6-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 4 матчей. Кузнецов сделал 3-ю передачу, у него 5 очков в 9 играх. Гусев забил 1-й гол, сыграв впервые за 3 недели.

9. В КХЛ «Сибирь» забросила 5 шайб «Барысу», «Автомобилист» победил «Сочи» по буллитам.

10. Сборная России разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета.

11. В НБА «Бруклин» взял верх над «Клипперс», «Бостон» проиграл «Новому Орлеану» в овертайме. Другие результаты – здесь.

12. Мужская сборная России по водному поло в серии пенальти уступила в квалификации хорватам и пропустит очередную Олимпиаду.

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