Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-3, Карацев – в топ-50, Рублев – 8-й, Хачанов – 21-й

По итогам Открытого чемпионата Австралии его финалист Даниил Медведев обошел чемпиона US Open Доминика Тима и дебютировал в топ-3 (это единственная перестановка в десятке).
Полуфиналист Аслан Карацев поднялся на 72 позиции и дебютировал в топ-100 сразу на 42-м месте.
Карен Хачанов выпал из топ-20, а Роман Сафиуллин обновил личный рекорд, став 164-й ракеткой мира.
FedEx ATP Rankings
Положение на 22 февраля 2021
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|12030
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9850
|3 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|9735
|4 (3)
|Доминик Тим (Австрия)
|9125
|5 (5)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6630
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6595
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|5615
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4609
|9 (9)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|3480
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3480
|21 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|2290
|42 (114)
|Аслан Карацев (Россия)
|1382
|123 (123)
|Евгений Донской (Россия)
|585
|164 (183)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|420