Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-3, Карацев – в топ-50, Рублев – 8-й, Хачанов – 21-й

По итогам Открытого чемпионата Австралии его финалист Даниил Медведев обошел чемпиона US Open Доминика Тима и дебютировал в топ-3 (это единственная перестановка в десятке).

Полуфиналист Аслан Карацев поднялся на 72 позиции и дебютировал в топ-100 сразу на 42-м месте.

Карен Хачанов выпал из топ-20, а Роман Сафиуллин обновил личный рекорд, став 164-й ракеткой мира.

FedEx ATP Rankings

Положение на 22 февраля 2021

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