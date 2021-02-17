Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-3, Карацев – в топ-50, Рублев – 8-й, Хачанов – 21-й

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По итогам Открытого чемпионата Австралии его финалист Даниил Медведев обошел чемпиона US Open Доминика Тима и дебютировал в топ-3 (это единственная перестановка в десятке).

Полуфиналист Аслан Карацев поднялся на 72 позиции и дебютировал в топ-100 сразу на 42-м месте.

Карен Хачанов выпал из топ-20, а Роман Сафиуллин обновил личный рекорд, став 164-й ракеткой мира.

FedEx ATP Rankings

Положение на 22 февраля 2021

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12030
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9850
3 (4) Даниил Медведев (Россия) 9735
4 (3) Доминик Тим (Австрия) 9125
5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 6630
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 6595
7 (7) Александр Зверев (Германия) 5615
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4609
9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) 3480
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3480
21 (20) Карен Хачанов (Россия) 2290
42 (114) Аслан Карацев (Россия) 1382
123 (123) Евгений Донской (Россия) 585
164 (183) Роман Сафиуллин (Россия) 420

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