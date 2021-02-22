«Рейнджерс»: «Панарин отрицает все обвинения. Это тактика запугивания за политические высказывания»

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«Рейнджерс» выступили с заявлением касательно обвинений в адрес нападающего Артемия Панарина.

«Артемий категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории.

Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях.

Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды.

Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», – говорится в сообщении.

Напомним, что Андрей Назаров, бывший главный тренер «Витязя», за который играл Панарин в КХЛ, рассказал, что в 2011 году хоккеист избил 18-летнюю девушку.

В этом сезоне НХЛ 29-летний форвард набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»

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