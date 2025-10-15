Тренер Норвегии Сольбаккен о Боббе против Новой Зеландии: «Оскар слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал. Это было его самое слабое выступление за сборную»
Тренер сборной Норвегии раскритиковал Оскара Бобба за игру против Новой Зеландии.
Норвежцы сыграли вничью с новозеландцами (1:1) в товарищеском матче. 22-летний полузащитник «Манчестер Сити» провел на поле всю встречу.
«Он очень плохо сыграл в первом тайме. Ему не хватало всего. Он слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал.
Он делал это на тренировках и был в этом очень хорош. Но если вы спросите Оскара, я думаю, он скажет, что первый тайм был его самым слабым выступлением за сборную. Второй тайм был следующим худшим.
Он очень, очень хорошо играл почти в каждом матче выше или глубже на поле, поэтому никакого беспокойства нет», – сказал Столе Сольбаккен для VG.
Сообщается, что позже на пресс-конференции Бобб согласился с комментариями тренера, ответив: «Это справедливая оценка».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
