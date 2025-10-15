  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Норвегии Сольбаккен о Боббе против Новой Зеландии: «Оскар слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал. Это было его самое слабое выступление за сборную»
0

Тренер Норвегии Сольбаккен о Боббе против Новой Зеландии: «Оскар слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал. Это было его самое слабое выступление за сборную»

Тренер сборной Норвегии раскритиковал Оскара Бобба за игру против Новой Зеландии.

Норвежцы сыграли вничью с новозеландцами (1:1) в товарищеском матче. 22-летний полузащитник «Манчестер Сити» провел на поле всю встречу.

«Он очень плохо сыграл в первом тайме. Ему не хватало всего. Он слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал.

Он делал это на тренировках и был в этом очень хорош. Но если вы спросите Оскара, я думаю, он скажет, что первый тайм был его самым слабым выступлением за сборную. Второй тайм был следующим худшим.

Он очень, очень хорошо играл почти в каждом матче выше или глубже на поле, поэтому никакого беспокойства нет», – сказал Столе Сольбаккен для VG.

Сообщается, что позже на пресс-конференции Бобб согласился с комментариями тренера, ответив: «Это справедливая оценка».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
logoпремьер-лига Англия
logoОскар Бобб
logoМанчестер Сити
logoсборная Новой Зеландии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСтоле Сольбаккен
logoсборная Норвегии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд, Серлот, Рюэрсон и Бьеркан уехали из сборной Норвегии. Игроков отпустили из-за плотного календаря
113 октября, 15:23
Главные новости
«Марсель» и другие клубы Европы готовят предложения по Эндрику в январе. Форвард «Реала» рассчитывает на изменение ситуации в команде (ESPN)
122 минуты назад
Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)
624 минуты назад
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
7сегодня, 19:37
Мэр Бостона Ву о словах Трампа про перенос матчей ЧМ: «Мы живем в мире, где для драмы, контроля, для того, чтобы раздвинуть границы, звучат постоянные угрозы тем, кто не подчиняется»
16сегодня, 19:34
Пети о словах Аморима про влияние критики на игроков «МЮ»: «Впервые слышу, чтобы тренер так оправдывал неудачи футболистов. Игроки тоже знают, что он несет полную чушь»
17сегодня, 19:18
Мать Дембеле оспаривает налог с 200 000 евро, которые вингер «ПСЖ» подарил ей на юбилей в 2017-м. Налоговая посчитала их доходом – перевод поступил через 6 месяцев после дня рождения
8сегодня, 18:54
Александр Кокорин: «Многие умничают: у него карьера должна была сложиться по-другому, суперталант. А мне в 16 лет поставили диагноз – нельзя играть в футбол, больная спина всю жизнь»
37сегодня, 18:27
Клубы РПЛ летом потратили на трансферы 138,7 млн евро – больше всего за пять лет
16сегодня, 18:14
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)
32сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Бэйл боялся банкротства: «Многие спортсмены живут на широкую ногу, я стараюсь этого не делать. Они не знают, как управлять деньгами после окончания карьеры, я сразу вкладывался в разные вещи»
6 минут назад
Невилл про влияние критики на игроков «МЮ»: «Если эксперты залезают к тебе в голову, не стоит играть за этот клуб. Оправдания, сваливание на других – это худшее в жизни. Или они думают, что нас не ругали в свое время?»
10 минут назад
Защитник «Юве» Келли о расизме: «Работа по его искоренению в футболе ведется, но есть куда стремиться. Мы начинаем видеть последствия для людей, допускающих дискриминацию игроков»
38 минут назад
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция играет с Марокко, Аргентина против Колумбии
1441 минуту назадLive
У «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву («СЭ»)
244 минуты назад
Наумов о «Зените»: «Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 650 воспитывается, и ни одного не воспитали. Это показатель»
454 минуты назад
Вратарь «Сочи» Рудаков: «В Южной Корее испытал настоящий культурный шок. Меня там фотографировали – когда видят высокого иностранца, еще и бородатого, начинают снимать, для них это новое»
сегодня, 19:43
Кейн о ЧМ: «Победа – цель Англии, у Тухеля отличные результаты на крупных турнирах. Суть в том, кто из команд сможет собраться в нужный момент. Мы уверены, что сможем сделать еще один шаг»
сегодня, 19:10
Геннадий Орлов: «Вот Симонян был авторитетом, а что сказать про Станковича, если сравнить с Никитой, Нетто, Ловчевым, Черенковым? В «Спартаке» всегда были ребята интеллигентные»
10сегодня, 18:59
Шмейхель о Хейлунде: «Я говорил, что он будет забивать по 25 голов, если получит поддержку, и посмотрите, что он делает в «Наполи» с де Брюйне и Мактоминеем. А «МЮ» берет Шешко – это странно»
8сегодня, 18:50