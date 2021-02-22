Агент Панарина об избиении игроком девушки: «Я категорически отрицаю эти лживые обвинения»

Пол Теофанос, агент форварда «Рейнджерс» , опроверг информацию о том, что игрок избил девушку десять лет назад.

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Представитель отеля сообщил, что инцидента с Панариным не было.

«Я решительно и категорически отрицаю эти лживые обвинения, исходящие из России, в адрес Артемия. Это ложь», – цитирует агента журналист Ларри Брукс.

Нью-йоркский клуб назвал обвинения в адрес Панарина «сфабрикованной историей». Игрока и клуб также поддержала .

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

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