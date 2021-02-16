Тренер «Сочи» Бородин о Тедеско: «Слышал, что у него прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Он интересный тренер и человек, но определенные моменты не красят»

Тренер «Сочи» вспомнил конфликт с главным тренером «Спартака» после матча в декабре прошлого года.

– Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями – это недопустимо. Сначала я сказал ему: «Успокойся», но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей.

Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско все время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?». Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью.

– Так почему вы тогда в перерыве пошли к Тедеско мириться – чувствовали вину?

– Нет. Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Я отвечаю: «Можешь сказать все что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию.

– Как я слышал, Тедеско еще до матча могла взбесить ситуация с Кокориным, который якобы пытался сделать все, чтобы не играть с и . Доменико, опять же якобы, тогда показалось, что в российском футболе все ясно, существует сговор между клубами.

– А я слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение – на его совести.

– То есть таким так Тедеско лучше не ехать в Россию?

– Нет-нет, тут подождите. Я считаю, что за все это время, проведенное в , Тедеско провел достаточно большую работу. Команда при нем преобразилась, но дальше жизнь покажет, на каком месте «Спартак» закончит этот сезон. Плюс Тедеско действительно учит русский язык, вникает в ситуацию, в жизнь в стране. Он очень интересный тренер и человек. Но есть определенные моменты, которые его не красят, – сказал Бородин.