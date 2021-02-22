Панарин считает местью властей России обвинения в избиении девушки (USA Today)

Появились подробности ситуации вокруг нападающего .

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Как пишет USA Today, Панарин связывает обвинения в свой адрес с местью властей России из-за своей позиции по отношению к президенту РФ .

21 января российский хоккеист поддержал Алексея Навального, которого 17 января задержали в «Шереметьево» при прохождении паспортного контроля, когда оппозиционный политик вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Позже Навального приговорили к тюремному сроку.

Нью-йоркский клуб назвал обвинения по отношению к Панарину «сфабрикованной историей». Игрока и клуб также поддержала НХЛ.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»