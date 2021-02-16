«Спартак» и «Зенит» вылетели из Кубка России, первая медаль на ЧМ по биатлону, «Ливерпуль» снова проиграл, «Реал» победил и другие новости утра

1. Российский футбол вернулся матчами 1/8 финала Кубка России. «Спартак» вылетел, уступив «Динамо» (0:2) при спорном пенальти. «Зенит» покинул турнир, проиграв дома тульскому «Арсеналу» (1:2).

2. Россия взяла бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Это первая медаль россиян за 10 гонок. Женщины заняли 11-е место и повторили свой худший результат.

3. В 25-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» слил «Эвертону» (0:2) в мерсисайдском дерби. «Ириски» победили принципиального соперника впервые с 2010 года, а на выезд – аж с 1999-го. У «красных» впервые с 1923-го 4 поражения подряд дома! «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

4. НХЛ. «Каролина» всухую обыграла «Тампу» (4:0), у Свечникова 2 очка. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4:1), у Панарина и Бучневича по 2 голевые передачи.

Матч «Колорадо» и «Вегаса» у озера Тахо отложен, так как лед растопило солнце. Все результаты дня – здесь.

5. «Реал» в гостях справился с «Вальядолидом» (1:0) в 24-м туре чемпионата Испании. «Атлетико» капитулировал перед «Леванте» дома (0:2), обострив борьбу за титул. «Мадрид» сократил отставание уже до 3 очков, но у команды Симеоне еще матч в запасе.

6. В КХЛ «Локомотив» обыграл СКА, «Спартак» был сильнее «Ак Барса», рижское «Динамо» победило ЦСКА впервые с 2013 года, «Торпедо» уступило «Авангарду» и другие результаты дня.

7. На «Газпром Арене» во время матча «Зенита» появился хэштег #защитимветеранов. Его используют в поддержку Игната Артеменко, потерпевшего по делу против Алексея Навального.

8. НБА. «Шарлотт» выиграл у «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Майами» и другие результаты.

9. «Бавария» внезапно уступила «Айнтрахту» (1:2) на выезде в 22-м туре чемпионата Германии, сгорев впервые за полтора месяца. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Шальке» (4:0) в рурском дерби, Холанд забил боковыми ножницами.

10. В финале Australian Open Наоми Осака победила Дженнифер Брэди и выиграла четвертый «Большой шлем».

11. Остон Урунов перешел из «Спартака» в «Уфу» на правах аренды. У «Уфы» есть опция выкупа узбекского хавбека за 3 млн евро. Если Шамиль Газизов откажется от своей доли, сумму можно снизить. И «Спартак» не выкупит Мозеса у «Челси», хавбек уйдет по окончании сезона.

12. Дацик нокаутировал Дижона, Кокляев победил Тарасова и другие бои вечера бокса «Короли ринга» в «Вегас-Сити Холле».

Цитаты дня:

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