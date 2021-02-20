Роналду бьет в стенку 2 из 3 штрафных в «Юве» в среднем. У него 64 удара и 1 гол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова неудачно исполнил штрафные удары в составе туринского клуба.
В игре Серии А «Ювентус» – «Кротоне» (3:0) 36-летний португалец на 26-й минуте пробил в стенку, а на 88-й минуте – выше ворот.
Всего Криштиану сделал 64 попытки забить со штрафного, 42 раза – то есть примерно два из трех – мяч попадал в стенку.
Единственный гол со штрафного за два с половиной года в составе «Юве» Роналду забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.