«У меня нет личной непрязни к русским». Чешская лыжница Беранова извинилась за то, что назвала россиян пустоголовыми

Чешская лыжница Тереза Беранова извинилась за то, что назвала российских лыжников пустоголовыми.

Ранее Беранова, комментируя столкновение и финна Йони Мяки на финише эстафеты Кубка мира в Лахти, сказала: «Случай с Большуновым и Мяки доказал мне, что русские – пустоголовые. Он вел себя как обезьяна».

Аналитик сборной России Анатолий Волков написал Берановой в whatsapp с просьбой прокомментировать эти слова.

«Хочу пояснить – я не хотела, чтобы сказанное мной звучало так, что Александр Большунов пустоголовый или обезьяна, несмотря на то, что тогда он немного так и выглядел. Но не сейчас. Меня попросили прокомментировать тот инцидент в Лахти и, возможно, я не очень тактично ответила на этот вопрос, но зато честно.

У меня нет никакой личной неприязни к русским. Я просто отреагировала на ситуацию. Я даже никого из русских лично не знаю. Да и вообще никого из лидеров Кубка мира. Но все равно не осмелилась бы сказать, что кто-то из них глупый. Я сожалею, что вас это обидело, но я ничего плохого изначально говорить не хотела.

Но я хочу сказать, что получила очень много гневных сообщений от русских. К примеру, в нашей стране мы чаще всего обсуждаем политику, но при этом особо не обращаем внимания на то, кто и что про кого-то сказал. А сейчас я впервые получила настолько абсурдную реакцию», – написала Беранова в ответ.

«Я ей попытался донести, что мы, русские люди, не такие дикие, как вам там всем в Европе кажется. Что мы можем и здороваться, и общаться, и вообще мы нормальные ребята. А также попытался объяснить, почему она получила столько хейта от российских болельщиков. Потому что ее интервью прозвучало максимально неуважительно по отношению к Большунову и всем российским лыжникам.

В конце концов, до нее, похоже, что-то дошло и она извинилась. Я думаю, спортсменка выдала данное интервью на эмоциях, хорошенько не подумав о том, что говорит. И теперь она испытывает неловкость и раскаяние», – отметил Волков.

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