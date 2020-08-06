Еременко уйдет из «Ростова». Он капитан команды (Нобель Арустамян)

Полузащитник Роман Еременко покинет .

Как утверждает инсайдер , стороны близки к расторжению контракта. Соглашение действовало до лета 2023 года.

Контракт будет расторгнут по соглашению сторон. По информации «РБ Спорт», это произойдет во вторник. Соглашение будет расторгнуто без выплаты компенсации.

Еременко выступал за «Ростов» с зимы 2019 года. 33-летний футболист после ухода Ивелина Попова стал капитаном команды. В кубковой игре с «Ахматом» он был заменен в первом тайме из-за повреждения.

Его подробную статистику можно изучить здесь.