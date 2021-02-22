Представитель отеля в Риге сообщил, что инцидента с Панариным не было в 2011 году

Теги происшествия Рейнджерс НХЛ Андрей Назаров Артемий Панарин Хоккей

Латвийский журналист Айвис Калниньш поделился информацией по поводу ситуации, связанной с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Сначала Калниньш написал твит, в котором сообщил, что связался с местными властями, гостиницей, в которой работает бар, где мог бы произойти предполагаемый инцидент. Но на тот момент ответа он не еще получил.

Через некоторое время репортер написал еще один твит:

«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было.

Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров и проведете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», – говорится в посте Калниньша.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

Опрос

Верите, что Панарин избил девушку 10 лет назад?
9737 голосов
Да, мог
17%
Андрей Назаров
Нет, Назаров все выдумал
83%
Артемий Панарин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья