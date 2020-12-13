Артем Дзюба: «Каждый гол «Спартаку» – как бальзам на душу. Огонек будет пылать до конца дней»

Нападающий после 200-го матча за клуб рассказал о самых запоминающихся голах и играх.

– Вы стали лишь восьмым нападающим, сыгравшим за «Зенит» 200 официальных матчей, при этом среди всех них у вас самая высокая средняя результативность. Сможете назвать пятерку матчей и голов за «Зенит», которые запомнились больше всего?

– Любой гол красно-белым [ ] для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу.

Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти – у «Лиона», «Валенсии» и «Гента», – а мне удалось забить шесть голов в шести турах. Это было очень важно.

Сотый гол в карьере, забитый в Перми, тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство.

И пятый момент – имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома. Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня – и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить все это дорогого стоило – счастлив, что мне это удалось, – сказал Дзюба.

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