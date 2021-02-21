Губерниев об отказе Логинова говорить со СМИ: «Саша получает зарплату из бюджета России за счет налогов людей. Отказывая журналистам, он отказывает поклонникам»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ российского биатлониста от общения со СМИ на время чемпионата мира-2021 в Поклюке.

«Логинов получает зарплату в центре спортивной подготовки, ему платит зарплату регион, а все это берется из бюджета Российской Федерации за счет налогов людей. Люди хотят слышать и знать, что Саша Логинов думает на этом чемпионате мира. Отказывая журналистам, Логинов, за которого я болею и переживаю, отказывает в конечном счете своим поклонникам. Мы должны это понимать.

Людям, которые оправдывают такие поступки, неинтересен сам спортсмен Логинов. У них интерес только от старта и до финиша, а на самого Александра ему наплевать. Норвежец Стурла Лагрейд стоял перед стартом гонки в очереди на интервью, а потом победил. Но не все наши доросли до такого уровня.

Саша что-то пытается найти в себе, но не всегда получается. На чемпионате мира он был не готов, и мы это видели. То же самое касается и . Молодцы тренеры, что не побоялись взять в команду молодого , который стал призером чемпионата мира. Хотя Юрий Каминский говорит, что был бы не хуже, но кто сейчас знает, что было бы», – рассказал Губерниев.

Наш биатлон – посмешище: спортсмены привыкли к слабости, тренеры ни на что не влияют – и все вместе терпят комментатора