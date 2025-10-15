  • Спортс
  • Защитник «Юве» Келли о расизме: «Работа по его искоренению в футболе ведется, но есть куда стремиться. Мы начинаем видеть последствия для людей, допускающих дискриминацию игроков»
Защитник «Юве» Келли о расизме: «Работа по его искоренению в футболе ведется, но есть куда стремиться. Мы начинаем видеть последствия для людей, допускающих дискриминацию игроков»

Ллойд Келли назвал расизм проблемой, затрагивающей футбол во всем мире.

«Не поймите меня неправильно, видно, что работа ведется. Я не могу сидеть здесь и говорить, что не делается ничего для предотвращения или искоренения расизма в футболе.

Но я бы сказал, что еще есть куда стремиться. Сложно контролировать технически то, что невозможно контролировать, понимаете?

Я могу сказать, что ситуация движется в том направлении, где мы начинаем видеть последствия для людей, допускающих расистские оскорбления и дискриминацию игроков, но еще многое предстоит сделать», – сказал защитник «Ювентуса» в клубном подкасте.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
