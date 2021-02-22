НХЛ: «Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс»

прокомментировала ситуацию вокруг нападающего «Рейнджерс» .

Андрей Назаров, бывший главный тренер «Витязя», за который играл Панарин в КХЛ, рассказал, что в 2011 году хоккеист избил 18-летнюю девушку. Россиянин временно не будет играть за «Рейнджерс», пока ситуация не прояснится.

«Мы полностью поддерживаем Панарина и . Продолжаем следить за ситуацией», – передает слова лиги журналист Дэн Розен.

Нью-йоркский клуб также выступил в поддержку хоккеиста: «Это тактика запугивания за политические высказывания».

В этом сезоне 29-летний форвард набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»