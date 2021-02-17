Болельщики в АПЛ вернутся на стадионы с 17 мая. Будут пускать до 10 тысяч человек

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил дорожную карту по возвращению болельщиков на стадионы.

Фанаты смогут вернуться на арены с 17 мая. Ожидается, что пускать будут до 10 тысяч человек – это максимум. Для стадионов, которые ниже вместимостью, процент заполнения ограничат 25.

Главным тестовым мероприятием станет финал Кубка Англии, который пройдет двумя днями ранее. В дальнейшем, как ожидается, число будет увеличено.

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