Капризов против «Сан-Хосе»: 4-я шайба в сезоне, ассист и «+3». У него 13 очков в 15 матчах

Форвард «Миннесоты» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против (6:2).

Россиянин забросил 4-ю шайбу в сезоне и ассистировал при первом голе «Уайлд», который забил Матс Зукарелло.

Эти 2 эпизода произошли с интервалом в 11 секунд игрового времени.

Всего он провел на льду 14 минут 49 секунд (3:45 – в большинстве, полезность «+3») и отметился 2 бросками в створ ворот.

В активе Капризова стало 13 (4+9) результативных баллов в 15 матчах сезона. Он лидирует в бомбардирской гонке среди новичков.