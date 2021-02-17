«Зенит» отдал Прохина в аренду «Сочи» до конца следующего сезона

Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Сочи».
Клубы договорились об аренде 19-летнего футболиста до конца следующего сезона.
Прохин – воспитанник «Зенита». В первой команде он дебютировал в 2019 году и в общей сложности провел 11 матчей, в том числе дважды сыграл в Лиге чемпионов.
Также в текущем сезоне он выступал за «Зенит-2» в Олимп-ПФЛ. Статистику игрока можно изучить здесь.
Бородин о том, что «Сочи» – фарм «Зенита»: «Нас нельзя ассоциировать, игроки не в аренде, а на контрактах»