«Зенит» отдал Прохина в аренду «Сочи» до конца следующего сезона

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Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Сочи».

Клубы договорились об аренде 19-летнего футболиста до конца следующего сезона.

Прохин – воспитанник «Зенита». В первой команде он дебютировал в 2019 году и в общей сложности провел 11 матчей, в том числе дважды сыграл в Лиге чемпионов.

Также в текущем сезоне он выступал за «Зенит-2» в Олимп-ПФЛ. Статистику игрока можно изучить здесь.

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