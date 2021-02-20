Панарин пока не будет играть за «Рейнджерс» после слов Назарова об избиении девушки в 2011 году (Ларри Брукс)

Нападающий Артемий Панарин, скорее всего, не будет играть за «Рейнджерс» в ближайшее время.
Как сообщает журналист Ларри Брукс, это связано с избиением 18-летней девушки в 2011 году.
Об этом рассказал бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров. За этот клуб Панарин играл в КХЛ.
Назаров заявил, что «слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах».
В этом сезоне НХЛ 29-летний россиянин набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах.
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