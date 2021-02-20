Панарин пока не будет играть за «Рейнджерс» после слов Назарова об избиении девушки в 2011 году (Ларри Брукс)

Нападающий , скорее всего, не будет играть за в ближайшее время.

Как сообщает журналист Ларри Брукс, это связано с избиением 18-летней девушки в 2011 году.

Об этом рассказал бывший тренер «Витязя» . За этот клуб Панарин играл в КХЛ.

Назаров заявил, что «слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах».

В этом сезоне 29-летний россиянин набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах.

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