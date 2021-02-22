Евролига. «Зенит» против «Милана»

В понедельник, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает итальянский «Милан».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Гудайтис (10), Пангос (4), Томас (4), Понитка (3), Холлинз (2) – старт; Пойтресс (6), Бэрон (5), Риверс (3), Захаров (0).
Положение команд: Барселона Испания – 18-7, Милан Италия – 16-8, ЦСКА Россия – 16-8, Реал Испания – 15-10, Бавария Германия – 15-10, Фенербахче Турция – 15-10, Зенит Россия – 14-9, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Жальгирис Литва – 13-11, Валенсия Испания – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Виллербан Франция – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-14, Маккаби Плейтика Израиль – 10-13, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-17, Црвена Звезда Сербия – 7-17, Химки Россия – 2-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – мoсковское.
Во время пандемии Евролига проводит лучший сезон в истории: уровень конкуренции экстремальный