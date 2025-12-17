Аллегри о полуфинале Суперкубка: «Наполи» будет зол после поражений. Конте всегда достает из игроков все лучшее в трудные моменты»

Аллегри о полуфинале Суперкубка: «Наполи» будет зол после поражений.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями перед полуфиналом Суперкубка Италии против «Наполи ».

Игра состоится 18 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, начало – 22:00 по московскому времени.

«Это будет совсем другая игра по сравнению с матчами чемпионата. Суперкубок – это игра на вылет, и цель одна – выйти в финал.

«Наполи» [после двух поражений подряд] будет очень зол. У них такая же цель, как и у нас. Нас ждет хорошая игра с точки зрения тактики.

В сложные моменты Конте всегда достает из игроков все лучшее, поэтому нам нужно очень хорошо подготовиться ментально к трудностям, которые могут возникнуть.

Фофана в нашем распоряжении. Состояние Леау мы оценим после сегодняшней тренировки. Салемакерс придает команде баланс – он действует и в атаке, и в обороне. Атекаме и Яшари восстановились и могут дать нам несколько вариантов», – сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.