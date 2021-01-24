«Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, проиграв «Брайтону» (0:1). Отставание от «Сити» – 7 очков

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В 22-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» дома проиграл «Брайтону» (0:1). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол на 56-й минуте забил Стивен Альсате.

Таким образом, «Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, в активе команды осталось 40 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 7 баллов, кроме того, у «горожан» игра в запасе.

Ливерпуль – Брайтон 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
3 февраля, 23.15, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 56 Альсате.
ЛиверпульКеллехер, Александер-Арнолд, Робертсон, Филлипс, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Шакири (Ориги, 64), Милнер, Салах, Фирмино (Джонс, 79).
БрайтонСанчес, Данк, Уэбстер, Берн, Уайт, Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс, Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).
Предупреждение:
Вейналдум (45).

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