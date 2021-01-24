«Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, проиграв «Брайтону» (0:1). Отставание от «Сити» – 7 очков

В 22-м туре Премьер-лиги дома проиграл (0:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол на 56-й минуте забил Стивен Альсате.

Таким образом, «Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, в активе команды осталось 40 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 7 баллов, кроме того, у «горожан» игра в запасе.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги