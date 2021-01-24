«Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, проиграв «Брайтону» (0:1). Отставание от «Сити» – 7 очков

В 22-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» дома проиграл «Брайтону» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол на 56-й минуте забил Стивен Альсате.
Таким образом, «Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, в активе команды осталось 40 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 7 баллов, кроме того, у «горожан» игра в запасе.
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.15, «Энфилд»
- Гол:
- 0:1 – 56 Альсате.
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Ливерпуль –
Келлехер, Александер-Арнолд, Робертсон, Филлипс, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Шакири (Ориги, 64), Милнер, Салах, Фирмино (Джонс, 79).
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Брайтон –
Санчес, Данк, Уэбстер, Берн, Уайт, Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс, Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).
- Предупреждение:
- Вейналдум (45).