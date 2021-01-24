Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке, Неймар – 2-й, Дани Алвес – 3-й (IFFHS)

Названы три лучших игрока десятилетия в Южной Америке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинг вошли лучшие футболисты из стран, входящих в КОНМЕБОЛ, в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим был назван нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте оказался форвард и сборной Бразилии Неймар, на третьем – экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, играющий сейчас за «Сан-Паулу».

Роналду – лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос – 2-й, Нойер – 3-й (IFFHS)