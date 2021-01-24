Гризманн сделал дубль и отдал 2 ассиста в игре с «Гранадой». У него уже 13 очков (7+6) в 2021-м

победила в матче 1/4 финала Кубка Испании (5:3).

Каталонская команда уступала в два мяча к 88-й минуте, но сумела отыграться, перевести игру в овертайм и одержать верх.

Нападающий поучаствовал в четырех голах своей команды. Он забил на 88-й минуте, на 2-й добавленной к основному времени минуте ассистировал , а на 100-й минуте сделал дубль. Кроме того, француз сделал еще одну голевую передачу на Альбу, который поставил точку в матче.

Всего у француза уже 13 (7 голов, 6 передач) результативных действий за «Барсу» в девяти матчах, в которых он выходил в стартовом составе в 2021 году. В игре с «Уэской» 3 января Гризманн вышел на поле на 81-й минуте.

Sports.ru провел текстовый онлайн матча «Гранада» – «Барселона».