ФИФА распределит рекордные 727 млн долларов между участниками ЧМ-2026. Победитель получит 50 млн долларов призовых, за участие выплатят не менее 10,5 млн (Бен Джейкобс)

Каждая команда, участвующая в ЧМ-2026, гарантированно получит не менее 10,5 миллионов долларов.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что Совет ФИФА выделил рекордные 727 миллионов долларов на проведение чемпионата мира в 2026 году – на 50% больше по сравнению с ЧМ-2022 в Катаре. Сумма будет распределена между участвующими ассоциациями-членами, при этом 655 млн долларов составят призовой фонд турнира.

Победитель ЧМ-2026 получит призовые в размере 50 миллионов долларов, финалисту выплатят 33 млн долларов. Бронзовый призер заработает 29 млн долларов, команда, занявшая 4-е место – 27 млн долларов. Четвертьфиналистам выплатят по 19 млн долларов, участникам 1/8 финала – 15 млн долларов, вышедшим в 1/16 финала – по 11 млн. Участники, выбывшие на групповом этапе, получат по 9 миллионов долларов.

Кроме того, каждый участник ЧМ-2026 получит по 1,5 млн долларов на покрытие расходов на подготовку. Таким образом, за участие в турнире каждая ассоциация получит не менее 10,5 млн долларов.