Геннадий Орлов порекомендовал «Зениту» купить Матвея Кисляка.

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» купить скоростного футболиста.

«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова . Лучше Кисляка! Но он… Надо искать лучшего.

Михайлов и Васильев — текучие какие-то. Есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. Скорость должна быть обязательно, она от рождения, это реакция организма», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось , что агенты Баринова звонили в «Зенит», однако в петербургском клубе нет единой позиции по возможному трансферу хавбека «Локо ». В начале декабря появилась информация , что Баринов решил перейти в ЦСКА летом в статусе свободного агента.