«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо, Михайлов и Васильев — текучие какие-то». Орлов о трансферах
Геннадий Орлов порекомендовал «Зениту» купить Матвея Кисляка.
Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» купить скоростного футболиста.
«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Но он… Надо искать лучшего.
Михайлов и Васильев — текучие какие-то. Есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. Скорость должна быть обязательно, она от рождения, это реакция организма», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее сообщалось, что агенты Баринова звонили в «Зенит», однако в петербургском клубе нет единой позиции по возможному трансферу хавбека «Локо». В начале декабря появилась информация, что Баринов решил перейти в ЦСКА летом в статусе свободного агента.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Чемпионат
