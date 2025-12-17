  • Спортс
«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо, Михайлов и Васильев — текучие какие-то». Орлов о трансферах

Геннадий Орлов порекомендовал «Зениту» купить Матвея Кисляка.

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» купить скоростного футболиста.

«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Но он… Надо искать лучшего.

Михайлов и Васильев — текучие какие-то. Есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. Скорость должна быть обязательно, она от рождения, это реакция организма», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что агенты Баринова звонили в «Зенит», однако в петербургском клубе нет единой позиции по возможному трансферу хавбека «Локо». В начале декабря появилась информация, что Баринов решил перейти в ЦСКА летом в статусе свободного агента.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Чемпионат
