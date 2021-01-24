«Лейпциг» получит техническое поражение, если «Ливерпуль» не пустят в Германию или не будет найдено нейтральное поле

«Лейпциг» работает над тем, чтобы первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не был перенесен из Германии.

Немецкий клуб подал запрос властям страны, чтобы мерсисайдской команде в особом порядке разрешили въезд в Германию, которая прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Если правительство Германии не даст «Лейпцигу» соответствующее разрешение, клуб должен до полуночи 8 февраля уведомить и после этого предложить нейтральное поле в стране, куда смогут без проблем попасть обе команды.

Если же «Ливерпуль» не сможет попасть в Германию, а «Лейпциг» при этом не найдет другое место проведения матча, немецкую команду накажут техническим поражением со счетом 0:3.

Матч – запланирован на 16 февраля.