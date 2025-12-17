Невио Скала опроверг слова о титуле со «Спартаком».

Невио Скала объяснил ошибкой журналиста свое утверждение , что он выигрывал чемпионат России со «Спартаком».

– Я не говорил, что выиграл лигу со «Спартаком». Это абсолютная ложь! Все из-за глупой ошибки журналиста, который не так меня понял и написал это. Я не мог такого сказать, потому что тогда покинул «Спартак» по ходу сезона.

– А что можете сказать о периоде работы с красно-белыми?

– Извините, но я больше никогда не буду говорить о «Спартаке»!

– Но почему?

– Просто не хочу. Чао! – заявил 78-летний итальянец.

Скала возглавлял «Спартак» с декабря 2003 года по сентябрь 2004-го. Скалу уволили по ходу сезона в сентябре, вместо него команду возглавил Александр Старков. В сезоне-2004 красно-белые заняли 8-е место в чемпионате России, чемпионом стал «Локомотив».