Гашек о приговоре Навальному: «Выживет ли он в тюрьме? Если да, это будет великое возвращение!»

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался о приговоре оппозиционному политику Алексею Навальному.

«2 года и 8 месяцев тюрьмы для Навального! До его недавнего возвращения в Россию я такого не ожидал.

Но теперь вопрос в том, выживет ли он в тюрьме. Если да, то это будет великое возвращение!» – написал Гашек.

Напомним, суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что Гашек ранее заявлял, что ему интересна политика. В апреле 2020-го он выразил желание стать президентом Чехии.

Ровно 2 года и 8 месяцев назад в России было совсем по-другому