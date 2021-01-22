Запрет на посещение соревнований в качестве зрителей и отправка отчетов о здоровье: МОК опубликовал правила поведения для спортсменов на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет ( ), Международный паралимпийский комитет ( ) и оргкомитет Олимпиады представили первую версию правил поведения на Играх в Токио.

Спортсмены на Играх должны будут использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения.

В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра.

Атлетам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

За две недели до поездки в Токио спортсмены должны будут предоставить отрицательный результат теста на .

была перенесена с 2020 года на 2021 из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.