Запрет на посещение соревнований в качестве зрителей и отправка отчетов о здоровье: МОК опубликовал правила поведения для спортсменов на Олимпиаде в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Олимпиады представили первую версию правил поведения на Играх в Токио. 

Спортсмены на Играх должны будут использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения. 

В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра.

Атлетам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей. 

За две недели до поездки в Токио спортсмены должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19

Олимпиада была перенесена с 2020 года на 2021 из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. 

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