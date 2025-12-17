Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала. Назначение боснийца продюсировал экс-президент «Торпедо» Маслов («РБ Спорт»)
Владимир Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала.
По информации «РБ Спорт», в клубе приняли решение не назначать боснийца на пост главного тренера. Отмечается, что назначение Слишковича в «Динамо» Махачкала продвигал футбольный менеджер Денис Маслов, известный по работе в «Торпедо» и «Крыльях Советов».
Последним местом работы Слишковича был «Оренбург», откуда тренера уволили в октябре после четырех поражений подряд в Мир РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
