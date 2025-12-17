  • Спортс
  • Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более в серьезных соревнованиях мы не участвуем»

Владимир Пономарев: легионеры в РПЛ вообще не нужны.

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Мир РПЛ не нуждается в легионерах.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса о лимите на легионеров. 49% болельщиков считают, что иностранные футболисты повышают качество игры в чемпионате. При этом опрошенные отметили, что ужесточение лимита создаст больше возможностей для молодых российских футболистов, но может привести к падению их уровня и снижению конкуренции.

«Очень положительно отношусь к возможному ужесточению лимита на легионеров. Новый министр спорта говорил, что нужно менять эту позицию, чтобы хотя бы пять человек оставалось в стартовом составе.

Считаю, что нужно вообще троих оставлять, а можно вообще их убрать. Не нужны нам легионеры. Тем более мы не участвуем ни в каких серьезных соревнованиях: ни чемпионат мира, ни Европы. Зачем они нам нужны?» – сказал Пономарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
