Матчи четверга на 6 турнирах в Мельбурне отменены из-за ковида у работника карантинного отеля

Все завтрашние матчи в Австралии отменены из-за положительного анализа на коронавирус у одного из работников карантина Australian Open, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее власти штата Виктория объявили, что все игроки и работники Australian Open, которые могли пересекаться с заразившимся человеком, сейчас должны изолироваться и сдать анализ на ковид.

Они не должны покидать изоляцию, пока не получат отрицательный результат. Сообщается, что в число этих контактов вошли примерно 500-600 человек.

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