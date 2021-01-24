Александр Дюков: «Россия – футбольная страна, но пока не в числе лидеров. Мы среди лучших по инфраструктуре клубов, стадионам»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о развитии футбола в России.

– Россия – футбольная страна?

– Мы футбольная страна. Но, к сожалению, пока не входим в число лидеров. На данный момент по инфраструктуре клубов , стадионам, построенным к чемпионату мира, Россия – в числе лучших.

По остальным важным элементам направления футбола – методике тренировочного процесса и ее соблюдению, количеству тренеров, инфраструктуре для тренировок и проведению игр низших лиг и любителей, системе соревнований – мы уступаем тем странам, которые можно считать странами с лучшей практикой.

– Сколько нужно времени, чтобы стать лучшими и по этим показателям?

– За год-два точно ничего принципиально не изменить. Не должно быть иллюзий. И нет какой-то волшебной палочки или одного решения, которое принципиально изменит наш футбол. Скажем, лимит: поменяли – и все изменилось.

Здесь нужна серьезная работа по всем направлениям, реализация огромного числа мероприятий, проектов, инициатив с разными горизонтами по получению эффекта, и только так можно будет что-то улучшить.

– Наш футбол не безнадежен?

– Нет, он не безнадежен, поверьте. Когда я пришел в нефтянку (Дюков – председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» – прим. Sports.ru), это было в 2007 году, существовала серьезная организационная и технологическая пропасть между российскими и западными компаниями. Сейчас этого разрыва нет, а по ряду направлений мы уже лидируем.

За достаточно короткое время мы смогли и догнать зарубежные компании, и в чем-то стать даже лучше. Для этого просто нужна каждодневная упорная работа по всем направлениям. И тогда будет успех, – высказался Дюков.