Араухо вернется после рождественской паузы, он планирует сыграть с «Эспаньолом». Защитник «Барсы» взял паузу из-за психологических проблем
Напомним, ранее Араухо попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами, намереваясь посетить святые места в Иерусалиме. В последний раз уругваец выходил на поле 25 ноября в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3).
По информации Marca, Араухо вернется к тренировкам 29 декабря вместе с остальными игроками «Барселоны» и планирует сыграть в первом матче после рождественской паузы – против «Эспаньола» 3 января.
Защитник планирует провести праздники с семьей в Уругвае, что также может помочь в его восстановлении.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
