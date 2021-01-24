Роналду, Левандовски, Иньеста, ван Дейк, Рамос – в сборной Европы десятилетия по версии IFFHS

Названа сборная Европы прошлого десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В команду вошли лучшие футболисты из стран, входящих в УЕФА, в период с 2011 по 2020 год.
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).
Защита: Филипп Лам (экс-Германия), Серхио Рамос (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Леонардо Бонуччи (Италия).
Полузащита: Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Кевин де Брюйне (Бельгия).
Нападение: Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовски (Польша).
Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии IFFHS