Роналду, Левандовски, Иньеста, ван Дейк, Рамос – в сборной Европы десятилетия по версии IFFHS

Теги Бавария Филипп Лам Мануэль Нойер Леонардо Бонуччи Ливерпуль Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Ювентус Манчестер Сити Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Серхио Рамос сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу УЕФА Сборная Польши по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич Тони Кроос IFFHS Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк Футбол

Названа сборная Европы прошлого десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В команду вошли лучшие футболисты из стран, входящих в УЕФА, в период с 2011 по 2020 год.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защита: Филипп Лам (экс-Германия), Серхио Рамос (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Леонардо Бонуччи (Италия).

Полузащита: Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Кевин де Брюйне (Бельгия).

Нападение: Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовски (Польша).

Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии IFFHS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья