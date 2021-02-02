КХЛ. «Магнитка» примет «Барыс», «Автомобилист» – «Ак Барс», «Динамо» сыграет с «Йокеритом»

В регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» примет «Барыс», «Трактор» – «Нефтехимик», «Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом», «Динамо» – с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 3 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 3 февраля, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 3 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.