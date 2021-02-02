КХЛ. «Магнитка» примет «Барыс», «Автомобилист» – «Ак Барс», «Динамо» сыграет с «Йокеритом»

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В регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» примет «Барыс», «Трактор»«Нефтехимик», «Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом», «Динамо» – с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Металлург Мг – Барыс
Дата проведения
3 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Нефтехимик
Дата проведения
3 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Ак Барс
Дата проведения
3 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Витязь
Дата проведения
3 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Спартак
Дата проведения
3 февраля, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Йокерит
Дата проведения
3 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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