«Что идешь, ####?». Судья – Зарипову, удаленному до конца матча с «Автомобилистом»

Нападающий «Ак Барса» был удален до конца матча с в чемпионате .

В третьем периоде вратарь казанского клуба получил две минуты за задержку игры.

Это решение арбитров попытался оспорить капитан , но в результате получил две минуты за неспортивное поведение и еще 20 минут – до конца игры.

Один из арбитров, объявлявший по громкой связи нарушение, сказал Зарипову, который проезжал мимо: «Что идешь, #### (блин – прим. Sports.ru)?».

На игре работают судьи Виктор Бирин и Алексей Васильев.