«Что идешь, ####?». Судья – Зарипову, удаленному до конца матча с «Автомобилистом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов был удален до конца матча с «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ.
В третьем периоде вратарь казанского клуба Тимур Билялов получил две минуты за задержку игры.
Это решение арбитров попытался оспорить капитан «Ак Барса», но в результате получил две минуты за неспортивное поведение и еще 20 минут – до конца игры.
Один из арбитров, объявлявший по громкой связи нарушение, сказал Зарипову, который проезжал мимо: «Что идешь, #### (блин – прим. Sports.ru)?».
На игре работают судьи Виктор Бирин и Алексей Васильев.