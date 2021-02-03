«Что идешь, ####?». Судья – Зарипову, удаленному до конца матча с «Автомобилистом»

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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов был удален до конца матча с «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ.

В третьем периоде вратарь казанского клуба Тимур Билялов получил две минуты за задержку игры.

Это решение арбитров попытался оспорить капитан «Ак Барса», но в результате получил две минуты за неспортивное поведение и еще 20 минут – до конца игры.

Один из арбитров, объявлявший по громкой связи нарушение, сказал Зарипову, который проезжал мимо: «Что идешь, #### (блин – прим. Sports.ru)?».

На игре работают судьи Виктор Бирин и Алексей Васильев.

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